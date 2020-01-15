俄羅斯西部城市基洛夫州的1名女子於去年2月中旬期間，把3歲大的女兒獨自鎖在屋內，並離家狂歡1周。年幼的女兒在嚴重飢餓的狀況下，吃下洗衣粉，最終仍在低溫下餓死家中。該名母親事後被捕，案件近日開庭審理，女子承認犯下謀殺罪，強調她並非蓄意犯案，但未來仍將面臨8年至20年的有期徒刑。

去年2月13日，剛與男友分手不久的21歲女子瑪麗亞（Maria Plenkina）關閉家中的水管後，就離家出席派對，把女兒克里斯蒂娜（Kristina Plenkina）留在家中，且只為她準備了少量食物。數日後，瑪麗亞的母親普萊基娜（Irina Plenkina）上門打算為外孫女慶祝生日，赫然發現外孫女全身赤裸，倒斃在滿地垃圾的屋內。瑪麗亞當月20日才回到家中，但女兒已不幸身亡。

當局檢驗後發現，克里斯蒂娜死前只吃了少量乳酪、雞肉及香腸，還曾吃下洗衣粉。心理專家則指，瑪麗亞始終都清楚知道自己在幹什麼。普萊基娜的朋友透露，瑪麗亞曾佯稱女兒已交由朋友照顧。媽媽本人則在庭上辯稱，並非蓄意殺死女兒，又指自己有預留食物給女兒，但她也無法說出食物分量。

執法人員表示，瑪麗亞被捕時毫無悔意，只是冷冷地說：「對，我關掉水管，把女兒獨自留在沒有水和食物的家中。」普萊基娜則對女兒的行為感到難以置信，稱假如早點發現，就會把外孫女帶走。

(中時 )