熱播韓劇《浪漫醫生金師傅2》延續第一季的神醫實力，每一次登場都讓眾人吃驚，加上這次登場的新角色李聖經與安孝燮的互動與顏值都讓觀眾相當期待，最新內容中李聖經本想捉弄安孝燮，沒想到反被捉弄女神變髒鬼。

李聖經想捉弄安孝燮反被弄。（圖／愛奇藝台灣站提供）

女神李聖經飾演的車恩彩，趁徐宇震（安孝燮 飾）在辦公室小睡時，萌生作弄的念頭，原本打算在男方臉上亂畫的她，卻遭對方發現，瞬間被安孝燮反制，用簽字筆畫臉，成為大鬍子，甜蜜又俏皮的橋段，讓人會心一笑。

李聖經慘遭畫臉。（圖／愛奇藝台灣站提供）

李聖經在劇中個性好強，從求學時代就為眾人所知，每每考試都以第一名為目標，學科表現良好的她，卻在實作方面不盡理想，為了扭轉劣勢，特別以自己的精美筆記向安孝燮提出交換條件，要對方指導她，安孝燮意外在筆記中發現李聖經的秘密，竟成為他打消退學念頭的關鍵原因，更為此甘願成為女方扎針的練習對象。兩人之間的粉紅氛圍持續加熱，更叫人期待後續的發展。

(中時電子報)