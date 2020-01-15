金曲歌王翁立友15日帶著師妹謝金晶、董育君歡喜逛春聯大街，翁立友將推出新專輯《眼中淚》，趁工作空檔辦年貨採買，他開心的秀出親筆寫的春聯「心友所鼠迎好年」，翁立友笑表示「好」代表女子，希望在鼠年能找到好的女子、好的歸屬，順利邁入婚姻，「有兩位美女相伴逛春聯大街，今年我的桃花一定盛開。」

翁立有被問及身邊有心有所屬對象？他說：「有就不會寫出來了，以前排斥人家介紹，現在比較不會，但盡量不要找同行的，這個急不來，我們要找的是一輩子，不是一下子。」並透露母親近來看到他積極找伴，心情開心，他形容母親現在也鬆了一大口氣，而他今年過年特地排開工作，把時間留給家人，睽違10年留在台灣過年，「今年會好好的賴在家中，享受與家人久違的溫馨假期。」

而豬哥亮愛女謝金晶連續5年都獲聖筊借發財金，在鼠年期望能晉升有殼族，正在台北板橋、南港附近看房，預算約2千萬元內，她今年除夕將在印尼棉蘭開唱，陪著印尼的粉絲守歲，她透露要赴印尼演出前，會跟哥哥謝順福一起到墓園祭拜父親，一家人相聚談天、吃團圓飯。

(中時 )