高雄市長韓國瑜總統選戰失利，支持者情緒波動難平，韓國瑜15日晚間在臉書貼文，以「回歸生活，攜手向前」為題，表示理解大家失落的心情，但呼籲大家團結向前走，繼續為這片土地努力；此外，他也說目前已回歸市政，等過完年後，會在市政之餘安排謝票行程，「預祝所有人新年快樂，我會繼續在高雄打拼，與大家同在！」

韓國瑜自嘲，人家說有遺憾才是青春，儘管他已不再年少，但中老年的遺憾卻也是生命的養分。

他強調，理解支持者失落的心情，激情亢奮被澆熄、輾轉反側的情緒他都懂，但呼籲大家不要忘記，選舉是一時、團結向前走才是一世，擦乾眼淚後就抬頭望向天空，為這片土地一起努力。

韓國瑜說，一路走來，支持者對他而言如同甘霖之於大地，選後這幾天，各地湧入的關心打氣，讓他感受到人間真情，再次相信他與大家是真的一起打過一場美好的仗，這些好、這些善，他都記得，也再次承諾會繼續和所有基層站在一起，「因為你們就是我這一趟選戰之旅最珍貴的收穫」。

他表示，選舉結束，他也回歸市政，等大家歡喜過完金鼠年後，他會在市政之餘安排票感謝惜福的行程，他並在臉書貼出開票之夜在台上帶領競選團隊鞠躬的照片，寫到「感謝大家，國瑜永誌不忘」。

(中時 )