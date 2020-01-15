俄羅斯總統普丁今天提議舉行修憲公投，以提高國會的權限與角色。此舉讓外界揣測已在位20年的普丁，未來可能的政治動向。他的第四任總統任期將於2024年屆滿。

下議院杜馬的選舉預計2021年登場，普丁這時拋出公投修憲的提議，希望擴大杜馬的權限，讓杜馬在政府組閣時，發揮更大的作用。

普丁15日對聯邦國會下議院發表年度國情咨文，他說：「我認為有必要讓公民針對一攬子的憲法增修條文進行表決。我們只能在尊重民意的基礎上，才能夠建立更繁榮的俄國。」

根據修憲提議，有關選擇總理以及重要內閣閣員的權限，將由目前的總統負責，改由國會負責。

67歲的普丁在1999年歲末上台，之後一直大權在握。透過修憲，總統當完當總理，總理當完又當總統。最近的民意調查顯示，他的支持率為68-70%，比一年前略高，但低於2018年大選時的80%的高點。

2014年併吞克里米亞後，俄國遭西方制裁，經濟停滯不前，大多數俄羅斯人的可支配收入下降。去年夏天，民怨沸騰，成千上萬的人走上莫斯科街頭抗議反對派候選人被排除在地方選舉之外，導致許多示威者被捕入獄。明年的國會選舉被視為對普丁體制的關鍵考驗

(中時 )