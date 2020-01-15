修杰楷（左起）、趙小僑、劉亮佐出席記者會。筋斗云文化傳媒提供

修杰楷（左起）、趙小僑、唐從聖、狄志杰、劉亮佐出席記者會。筋斗云文化傳媒提供

劇本決選會吸引幕前幕後人員參加。筋斗云文化傳媒提供

40歲的趙小僑婚後4年來一直想生小孩，可惜花了1萬多做人工受孕、花15萬做試管嬰兒都失敗。她15日與修杰楷、唐從聖、狄志杰出席劉亮佐創辦的「兩岸劇本創投平台」記者會，她提到做試管嬰兒過程讓她元氣耗損，這個農曆年準備好好食補，年後再繼續試管嬰兒療程。

52歲的劉亮佐不希望生了孩子卻無法陪著成長，因此做人計畫只打算再拚3年。趙小僑說，她和老公劉亮佐的卵子、精子都很健康，自己花1萬多做了100項過敏原檢驗也沒問題，遲遲無法受孕令她百思不得其解，嘆這條做人道路非常艱辛。

劉亮佐一家都喜歡小孩，趙小僑表示，16歲的繼子劉子銓常在網路上看小孩的可愛影片或照片，還會分享給她，並透露劉子銓不斷做胎夢，且故事完整，甚至連妹妹的名字都有，讓她有點催生壓力。擔心兒子突然當爸？趙小僑毫不擔心：「他是不想長大的孩子，最近還抱著我們說『外面世界好險惡』。」

修杰楷18歲時拍攝《名揚四海》，劉亮佐當時是他的戲劇指導老師，修杰楷今笑喊趙小僑為「師母」，讓趙小僑苦笑「都被叫老了」。修杰楷的女兒咘咘、Bo妞都很喜歡劉子銓，兩家人經常相約，劉亮佐說最怕兒子和修杰楷見面，「他會教銓銓認識球鞋，銓銓現在已經有40雙了」。

劉亮佐近年在大陸和台灣奔波，感嘆「兩岸劇本創投平台」就像他拚生孩子，過程辛苦但又是有使命必須做的一件事。創投平台自2017年開始，平均每屆收件近200件作品，今年透過3階段選拔，第3階段10件入圍作品中，王慕天創作的《而立告別》及許弘蔚的《搶劫鮮奶油的大叔們》，分別獲得果陀劇場與饒曉志導演工作室的青睞，除了可獲得30萬元簽約金，未來也將進入紙本到舞台與影視劇的製作實踐。

今年除了廣邀戲劇界參加，不只串連起機構間的資訊分享，更盼未來能成為戲劇交流的重要對話平台。前兩屆成績斐然，第一屆獲獎劇本周玉軒的《忘川引》獲2019北京文化藝術基金大型舞台藝術作品資助項目，作品將在舞台上被看見，第二屆獲獎劇本林之航《小瞳的奇幻冒險》也進入電視劇籌備階段。

今年最終階段的作品包括描述大歷史下友誼存續的《戲里弄里》（韩燕楠菲）、描繪人間無奈與溫情的《綁架一家親》（鄧凱翔）、講述市井日常的《康樂里往事》（何雨婷）、溫情劇作《而立告別》（王慕天）、反應海外華人自我認同的《美国梦》（芦一）、刻畫家庭與親情的《出租人生》（郭紀茹）、勾勒長青世代歸屬的《爺爺奶奶合唱團》（張曉萍）、黑色幽默犯罪喜劇《搶劫鮮奶油的大叔們》（許弘蔚）、建構古裝愛情奇幻風格的《龍神的新娘》（楊琬淳）、重現逃亡懸疑的《三人嫌之旅》（李明宸）。

(中時 )