桃機第三跑道環評昨再審，有部分居民表達反對拒絕被徵收，桃園市長鄭文燦今表示，反對的是海口的崙仔後社區的里民，但該區9成9贊成，強調補償標準已增加15％，另有50％的拆遷獎勵金，可說是桃園20年來補償標準最高的一次，沒有辦法百分百滿意，但為了1、2個一見就停擺5年是不對的，將請區長徐藍科會同相關單位到地方協調、了解居民訴求。

桃園國際機場航空城計畫已延宕十年以上，其中第三跑道環評案仍於環評卡關，支持開發的居民昨痛批一再延宕，諷刺乾脆宣布不開發，給當地鄉親一個痛快；但也有反對開發的居民拒絕住所被徵收。

鄭文燦今解釋，反對意見是海口崙仔後社區的里民，這是老舊社區，9成居民主動陳情要求，民航局按照多數民意納入蛋黃區，他希望海口社區可以多協調，因為補償度超過過去標準，每坪重建高達8萬到9萬，較過去補償標準增加15％、另有50％的拆遷獎勵金，可說是桃園20年來補償標準最高的一次。

「我當然知道不可能百分之百都贊成！」鄭文燦說，若地方絕大多數意見贊成，因局部少數的反對而卡關，那贊成方也要上街頭就亂掉了，應以多數意見為主，給他們更大的空間、更大的補償，強調上任後在航空城計畫辦理30場全區聽證、2萬多人參加，所有問題爭點都已經處理，在都市計畫審查的時候已經把剔除區的面積增加、整個航空城計畫面積縮小，化解爭議，以參與式民主方式把所有意見都呈現，更民主、更透明、更公開，坦言沒有辦法到達100分，直言如果一個建設要百分之百沒有一人反對，確實做不到，但會盡可能的保障多數、8、9成的主要意見。

鄭文燦直言，外力團體也應該要適當考量8、9成的民意，如果永遠要在這個問題上糾結，對整個國家的發展也不是好事，希望2、3月間完成環評，4、5月完成區段徵收，相信負責的交通部也是非常著急，要求區長徐藍科前往了解，是拆遷補償不夠、還是根本不要社區更新。

鄭文燦也在市政會議時要求，桃園重大建設在中央審查，帶隊官一定要局長以上，甚至是一層長官，當場宣布：「沒派人或是指派科員、技士者，一律撤職、處分！」

鄭文燦直言，各局處主管要親自掌握每個建設進度，像是航空城、鐵路地下化等，若從主祕、科長就決掉，就代表內部管理出問題，主官沒有責任感、對自己工作沒有責任心，立刻調離主管職，強調市府是一體的，主管要積極才有貢獻度，要打造有共識的團隊。

(中時 )