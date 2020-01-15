中央氣象局表示，由於東北季風減弱關係，周四(16日)除了東半部地區及北部山區有局部短暫雨機率，其他地區大多為多雲到晴，雖然白天明顯回溫，提醒民眾還是適時增添衣物保暖。氣象局也在粉專中PO出一張圖，提醒17日、18日的考生注意天氣狀況。

氣象局表示，氣溫方面，由於清晨受輻射冷卻影響，周四氣溫仍偏低，預測台南以北及宜蘭低溫約14-16度，局部近山區或空曠地區可能更低一些，其他地區約17-18度；明天各地高溫較今天回升一些，北部、東北部及東部約22-25度，中南部及東南部高溫約26-28度，早晚溫差大，提醒民眾多留意。

氣象局也在粉專中PO出一張圖，提醒考生學測2天的天氣，周五(17日)學測第一天冷空氣跟報到，溫度為13、14度左右的低溫，在迎風面地區的北部、東半部有局部下雨的機會，整日天氣陰陰且濕冷，在這邊的考生記得注意保暖並攜帶雨具出門。

周六(18日)北部下雨的狀況就會緩和下來，不過東半部的考生還是要攜帶雨具。周六清晨更冷，可能遇上12~13度的低溫。不過太陽出來後回溫快速，白天晴到多雲感覺上溫暖，日夜溫差很大，建議採容易穿脫的洋蔥式穿法

氣象專家吳德榮表示，周五(17)有另一波冷空氣南下，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨機率，北台灣將轉濕冷，其他地區受影響較小，冷天氣將持續到周五，周六(18)白天起轉乾，周日(19)回溫。

本周溫度變化表。（中央氣象局提供／李柏澔台北傳真）

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