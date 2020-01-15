光良睽違12年，將在3月14號白色情人節2度站上台北小巨蛋開唱，宣布當天發行新專輯《絕類》，新歌〈里程．旅程〉由光良譜曲、HUSH填詞，他們過去已合作〈不缺〉，再度攜手創作，稱彼此是「天作之合」。

光良說：「HUSH用很簡單的文字寫出很深奧的人生哲理，看到歌詞就覺得畫面、主題、情感什麼都對了，HUSH在創作上細膩度程度之強、準確度之精準。」

今年將邁入50歲的光良，在新專輯中，分享人生觀，提到外表看似乖乖牌，事實上，他的個性也會有叛逆時刻，特別在工作上，舉例音樂製作、行銷等，「我不喜歡走傳統的路線，可能是我學理工，會用邏輯的標準來分析，但音樂創作上又需要很感性，所以理性跟感性共存的狀況下，同事們都說我是這個行業的超級『絕類』。」

他因天生個性容易緊張，在年輕時遇到突如其來的事會很慌張，「可能老啦，現在卻能夠很從容面對，也許就是成長，人要經歷很多事情、才能累積很多的智慧與幸福感。」

光良與家人感情融洽，自認在生命課題上修得最好的是親情，因他的家人分散在馬來西亞怡保、吉隆坡、台北等，「父母親都80多歲，年齡體力不若以往，我就扮演主動凝聚家人情感的橋樑，一有時間就陪伴他們。」孝順的他，今年農曆年提早一周回大馬怡保，與家人、親戚歡慶年節。

(中時 )