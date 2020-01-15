華研國際14日在台北舉辦年終尾牙宴，眾星雲集，包括動力火車、林宥嘉、周蕙、F.I.R.、曾之喬、邱勝翊（王子）、江宏傑、福原愛等，總共40位藝人共襄盛舉。而林宥嘉近來在大陸舉辦「idol」世界巡演，行程滿檔，日前一回到台北卻因為溫差，導致身體不適，但當天仍帶著太太丁文琪和兒子酷比到場力挺。

華研國際當天設定了「華研『鼠一鼠二』慶金鼠」的尾牙Dress Code主題，江宏傑特地染了一頭金髮，穿上黃金西裝，與太太福原愛化身最閃亮的夫妻檔，他們也帶著一雙兒女一同出席。文慧如則穿著一身金洋裝，揹上吉他的模樣，也被同事們形容神似西洋天后「泰勒絲」。

華研國際今年也依照慣例，旗下藝人與員工一起挑戰「金勾杯」翻杯趣味競賽，最後由姚愛●領軍的隊伍獲勝，順利奪下6千元獎金，氣氛熱鬧。

而F.I.R.去年推出蟄伏6年的新專輯，與大無限樂團跨國合體推出新單曲，曾之喬與王子皆出版書籍和單曲，動力火車首次前進義大利佛羅倫斯開唱，李友廷參加《聲林之王》節目以高人氣奪冠，宣告今年將推出新作。

(中時 )