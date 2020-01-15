新任中聯辦主任駱惠寧於2020年中聯辦新春酒會上發表致詞，以「共同珍惜這個家」為題進行演說。

當中提及中共建政70週年的成果，包含1000多萬人脫貧、國內生產總值增加近100萬億元人民幣，人均邁向1萬美元的門檻。軍事方面，首艘陸產航母正式列裝、登月探測器「嫦娥四號」登陸月球背面，是人類首次。

另外，駱惠寧提及，香港回歸23年來，對改革開放以及現代化建設作出重大貢獻，與大陸人民一同共擔了民族復興的榮光。不過過去6個月，反送中風波使香港經歷嚴峻的考驗，大陸國家主席習近平與香港特首林鄭月娥為此一共進行三次會面。

大陸各界都殷切期盼香港能夠將「事情辦好」，駱惠寧並稱林鄭月娥帶領管治團隊及香港警隊恪盡職守、止暴制亂，表現出非常時期的非常勇氣；以及愛國愛港同胞齊心協力「護法治、反暴力」，彰顯了香港社會的正義力量。

演說中駱惠寧也提到香港將參與「粵港澳大灣區重大決策」、「一帶一路」建設，希望能攜手大陸，再創輝煌。

(中時 )