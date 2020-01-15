距美國民主黨首場總統初選投票還剩兩個多星期，6名參選人再次進行電視辯論，聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）和桑德斯（Bernie Sanders）在場上你來我往、交鋒多次，辯論結束後，華倫被拍到拒絕跟桑德斯握手，似是嫌隙愈來愈大。

本屬長期友好又是參議院同事的華倫和桑德斯，在辯論結束後成為傳媒焦點。當時華倫走向桑德斯，跟對方說話，於是桑德斯自然地伸手，準備跟她握手。但華倫未理會，反而收回雙手。雙方短暫交談，表情卻甚為嚴肅，桑德斯之後更伸出雙手，示意中止對話，然後轉身離開。雖然未能得悉對話具體內容，但雙方似乎仍在為女性能否打贏選戰的問題爭執不下。

桑德斯2018年曾私下告訴華倫，他不認為女性能擊敗共和黨現任總統川普。華倫昨天證實確有此事。

辯論期間，桑德斯也被問到，有報導指他曾向華倫表示，不認為女性能打贏今年大選。桑德斯否認，宣稱沒有說過這種話。但華倫證實報導真確，直言桑德斯說謊。

而華倫也再次回應有關言論，表明不同意這說法，並揶揄台上的男性參選人加起來輸了10次選舉，反而她在過去30年來都能擊敗共和黨對手。

除了性別爭議，辯論也談及伊朗問題，所有參選人均表態反對開戰。

(中時 )