第54屆中國智能顯示與創新應用產業大會暨CRC2019年度彩電（彩色電視）行業研究發布會15日在北京召開，奧維雲網方面預計，今年大陸彩電市場零售量規模將進一步收縮，全年零售量4613萬台，較去年同期下降3.3％；零售額1262億（人民幣，下同），較去年同期下降5.8％，市場競爭更加白熱化。

《每日經濟新聞》報導，奧維雲網消費電子大數據事業部總經理朱圓圓對去年大陸彩電市場進行盤點總結，她表示，大陸彩電業經過超過60年的發展，已經是一個高度成熟產業。隨著大陸經濟邁入新周期，彩電行業也發生各種變化，她用四個關鍵詞對彩電市場發展變化進行總結。

第一，是存量市場。存量市場最大特點是規模增長乏力，品牌競爭加劇；第二，是需求分化，需求分化是大陸的國情決定的，大陸人口紅利巨大，但人口結構複雜，收入差距擴大，發展不平衡，文化習俗及生活方式多樣導致大陸彩電市場高端消費和低端消費共存、高端產品與低端產品共存、新進品牌與傳統品牌共存、新流量與舊入口共存，企業要關注目標族群，滿足供給與需求匹配。

第三，是差異競爭。全球化紅利、工業紅利、人口紅利三大紅利全面減弱，要求大陸企業提升自身能力，尋找長板，進行差異化競爭，如擴大技術領先優勢、尋找管道版圖巨變中的機會、尋找並開拓新市場等；要求企業具備核心競爭力，專注價值鏈的一環。

第四，是技術突破。當下技術創新與普及的速度正在加快，新技術交叉催生AIoT發展空間，讓AI電視作為入口價值顯現，大螢幕電視開始大量進入消費級市場，企業需要把握競爭優勢時間周期，提速創新。

(旺報 )