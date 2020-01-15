配合用電大戶強制使用10％綠電，經濟部標檢局預計2月正式推出國內首個「綠電憑證交易平台」，上設媒合機制，由綠電商推出綠電商品設定底價，讓需要綠電廠商登記上去競標，然後每3天「電子開標」，撮合一次，由高價者得標。新平台特別之處，是允許競標者可以在3天中改一次價，以強化競爭性。

面臨蘋果、Google等國際大廠強制供應鏈用綠電需求，經濟部預計2月讓用電大戶強制買綠電、綠電業與台電終止契約(分手)、綠電憑證交易平台三者一起上路，讓供給方綠電開發商可以自行找客戶或上平台賣綠電，需求方可透過平台買到綠電。

標檢局表示，未來平台主要提供「電證合一」的綠電買賣，平台上有競價機制。標檢局未來每個月會開一次「綠電交易媒合會議」，對外說明未來一個月平台上推出的再生能源商品、交易辦法等，然後讓買方採「預登記制」。再由綠電商依需求推出綠電商品，訂出底價，由登記的需求者參加競標。平台商品每3天進行「電子開標」，依結標後出價最高者得標，如反悔不買，依序第二、三家遞補資格。

官員說，這次綠電憑證交易平台有一個特殊設計，因整個競標過程會公開參與家數，但不秀出價格。因此新增3天之中，競標者可觀察參加對手多寡，給予改價一次機會，以利得標，也增加買賣競爭性。

至於得標廠商與綠電供應商簽約時，標檢局不介入金流，由雙方自行議定付款方式。但官員強調，未來平台會提供「公版PPA(購售電)合約」，就是一個設計好的定期化契約，裡面規範雙方權利義務、不可抗力因素的責任歸屬等，讓雙方直接拿來簽約。標檢局希望8到9成的綠電買賣都直接用公版契約，加快媒合速度，但保留少數有特殊需求者自訂購售電合約空間。

未來綠電交憑證易平台會收3種費用，一個是案場查核費，小型案場官方只要1人到場，業者1天要付費用8000元，如果是中大案場，需2到3人，就依人次累加。第二是核發憑證審查費，依憑證收取千分之三，一張千度要3元，這兩個是由賣方支付。第三是服務費，則是由買方付憑證移轉費的萬分之五，大約是買1億度收5萬元。由於未來綠電是「電證合一」，也就是電跟證一起賣，多數得標者買的綠電是由台電輸配線路轉供，因此買賣雙方需與台電簽訂三方合約，另付給台電綠電轉供費用每度0.057元。

去年2019年全年再生能源憑證中心共發出7萬9600張，試辦憑證交易量4600多張，交易量占整體發證數5％多。未來綠電憑證交易中心正式上路，初期可能以國際供應鏈大廠的需要綠電廠商進場競標多，5年後用電大戶強制使用綠電開始執行，整體交易會達高峰。

(中時 )