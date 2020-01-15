台塑化 (6505) 暮年會15日登場，董事長陳寶郎表示，即便美中貿易戰簽署協定，但目前也沒有宣布要取消關稅，美中貿易戰仍對市場存在壓力，加上同業新產陸續開出，今年營運保守持平看待，不敢太樂觀。

陳寶郎認為，今年油價波動不至於太大，第1季約是全年高點，受到產油國再度減產達170萬桶影響，推估每桶落在65~66美元，第2季石化廠進入歲修，需求降低，油價約61~62美元，第3、第4季需求帶動價格上漲，油價上漲至62~63美元。

此外，台塑化美國路州投資案本月6月剛取得環評許可。台塑化透露，路州投資案所有許可證都已拿到，前置作業順利完成，但因近來石化行情不佳，考量目前環境與當時評估投資時差異相當大，經營團隊將審慎評估、討論相關動工先後細節，依照產品市況及價格，安排投產時程，預計在農曆年後做出決定。

台塑集團總裁王文淵並未出席台塑化暮年會，改由胞弟、台塑集團管理中心常務委員王文潮代打。台塑化2019年自結稅後淨利368.07億元，年減38.7％，EPS3.86元，創近五年新低。

陳寶郎指出，台塑化的主要產品就是煉油與石化品。去年煉油事業因成品油與杜拜原油價差大幅走弱，加上煉製量減少，導致銷量降低、單位工繳成本增加，另烯烴產品與原料輕油間的利差也縮小，營收獲利均不如2018年。

今年運費每噸超過2美元，美伊衝突又增加兵險費用，出口汽油都賺不到錢，僅航空燃料油與柴油才能賺到一點錢。

陳寶郎說，目前來看，美中貿易戰與中國大量外銷汽、柴油兩大負面因素尚未消除。中國2019年至2024年新增產能共增加1,800萬噸乙烯產能，美國也有950萬噸乙烯產能加入。市場需求受美中貿易戰壓抑，乙烯供給仍將過剩，影響產品行情。今年情況不會與去年差太多。

(工商 )