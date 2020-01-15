農曆春節即將到來，許多民眾喜歡買刮刮卡試手氣，全家便利商店15日宣布攜手「大甲鎮瀾宮」跨界合作，推出今年春節最「神」刮刮卡「全家鎮瀾宮保庇卡」，限量100萬張，每張售價100元，主打張張都可刮出等值百元的商品組合，登錄序號還有機會抽北歐極光屋、埃及古文明等頂級旅遊行程，一人中獎2人同行。

全家表示，瞄準民眾新春求好運需求，特別攜手大甲鎮瀾宮推出「全家鎮瀾宮保庇卡」，並規畫享福運、添福運、增福運、抽福運四重中獎區。消費者只要刮開「享福運」區，即可獲得百元等值或以上商品，共有26種商品組合；「添福運」區則能獲得中杯熱／冰美式咖啡、酷繽沙、小分子氣泡水等買1送1折價券。

另外，「增福運」區則有機會刮出全家購物金、全家會員點數1,000萬點、大甲鎮瀾宮加持周邊等多項好禮；最後的重頭戲「抽福運」區，則是將刮出的序號上網登錄，就有機會抽中北歐極光屋、南美古國馬丘比丘秘魯、美西大峽谷黃石公園、埃及古文明、日本星野等旅遊行程，總共五名中獎機會，一人中獎2人同行，地點還可任選。

除了實體刮刮卡外，全家也表示，呼應過年團聚熱鬧氣氛，自1月15日至1月31日同步推出全家會員APP紅包刮刮卡大FUN送活動，只要使用會員點數888點或8,888點，就可兌換APP紅包刮刮卡，合計共100萬份刮刮卡。

有趣的是，會員兌換後不僅可以自己刮，全家還創便利商店通路之先，推出紅包轉贈搶刮活動，會員可一次兌換多個紅包刮刮卡，再轉贈至Line群組，讓親朋好友一起搶刮拚手氣，獎項除了有獨家鎮瀾宮特色商品，每兌換一次還可獲得抽1公斤黃金的機會（市價約150萬），兌換越多次，中獎機會越高，將過年喜氣分享給親朋好友。

(工商 )