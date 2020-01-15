金鼠年到，民眾正規劃年貨的採購，準備迎接喜氣洋洋的春節，台新銀行為滿足民眾需求，一次集合量販、超市、超商及網購等不同通路，精選合作商家舉辦刷卡採買回饋，持卡人最高可獲3,650元回饋，同時因應數位支付趨勢正夯，使用指定的七大Pay綁定台新信用卡採買年貨，也加碼提供刷卡金回饋。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，農曆春節向來是國人最重視的節日，年前各式準備不能少，採買年貨、買新家電最適合到量販店一次購足，1月25日前到大潤發以台新銀行大潤發聯名卡刷卡消費，單筆25,000元可獲1,150元現金抵用券，搭配大潤發店內舉辦單筆滿2,000元九折活動的10％現金抵用券，共計可獲3,650元現金抵用券。

對假期常宅在家的民眾，泡麵餅乾、生鮮蔬果就近到超市採買，黃天麟說明，2月6日前到全聯福利中心消費，使用PX Pay綁定台新卡，每筆交易可抽千元儲值金，每週五先儲值後使用儲值金，消費滿額最高獲16.5％回饋。另返鄉過年、出門走春所需的伴手禮及零食飲料到超商選購最便利，1月15日至21日全家便利商店使用My FamiPay綁台新卡，及7-ELEVEN刷台新信用卡單筆滿額最高獲現折10％優惠。

黃天麟指出，愈來愈多民眾逐漸養成在實體通路消費使用數位支付的習慣，台新銀行為提供更好的數位支付體驗，1月31日前於七大Pay（大潤發掃描購/ My FamiPay/ HiPay/ OKPay /Carrefour Pay/PX Pay/HappyGo Pay）任選三大Pay綁定台新信用卡，單筆滿168元即可獲刷卡金88元回饋。及街口聯名卡3月31日前至全家/萊爾富/OK等三大超商，使用街口APP綁定街口聯名卡，筆筆最高6％回饋，7-ELEVEN回饋率更高達8％。

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