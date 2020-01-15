金鼠年將至，瑞興銀行推出新台幣優惠定期存款「金鼠報喜好利專案」，4月30日前至任一分行臨櫃辦理，可獲新資金3個月期新台幣定期存款固定利率1.01％優惠，配合新春好兆頭，即日發放「2020金鼠庚子年」發財水，到行辦理業務民眾免費索取，及1月20日起的年節換新鈔服務。

瑞興銀行財富管理部副總經理紀子娟表示，新年度之始，趁著年終獎金到位、領取壓歲錢之際，往往是客戶好好審視並重新盤整、規劃資產的時候。近期該行推出「金鼠報喜好利專案」，期間內至任一分行臨櫃申請，並投入符合優惠適用條件的新資金，即可獲3個月期定存新台幣年息固定利率1.01％優惠，最低投入金額50萬元，至4月30日止，但限本國自然人戶。

民眾為開春好彩頭，至銀行裝取飲用水沾財氣。瑞興銀行指出，該行今年「2020金鼠庚子年發財水」特地提早於農曆春節前發放，發財水皆由各分行選定吉時入金庫，並經過一個月財氣加持，期讓客戶在金鼠年都能財源滾滾、「鼠」錢數不完。

瑞興銀行並說明，自1月20日開放兌換新鈔服務，春節年假期間，仍持續提供客戶不打烊的金融服務，包含24小時網路銀行、行動銀行、全台ATM據點與專人接聽客服專線，過年期間仍可使用「跨行存款、提款、轉帳、掛失」等金融服務。

(工商 )