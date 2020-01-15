全台第一個不斷點無現金智慧生活圈正式成型。萬事達卡15日與淡海輕軌共同宣布，於15日開通信用卡感應支付過閘服務，並搭載萬事達卡品牌聲音識別 (Sonic Branding)，且獨步全國接軌信用卡交通支付應用與商圈消費，打造北台灣第一個應用創新支付科技串連交通與消費的無現金智慧生活圈。

持卡人使用萬事達卡支付淡海輕軌交通費用後，持同張卡片在淡海輕軌周圍商圈指定商店消費，可同時自動享有消費優惠。該項新創舉不僅突破目前消費者僅能用電子票證卡享有交通工具轉乘優惠現況，透過該系統的跨運具系統串接介面，未來，該服務還將自淡海輕軌無縫延伸至淡海商圈公車轉乘優惠。一張萬事達卡在手，出行與購物全面滿足。

自1月15日至2月14日，萬事達卡提供持卡人獨家優惠，持卡人於優惠期間持感應式萬事達卡信用卡或以具有NFC功能的行動裝置綁定萬事達卡搭乘淡海輕軌，除可享有車資免費的乘車優惠外，持卡人在搭乘淡海輕軌後，以同張卡片在淡海輕軌周邊商圈消費可同時享有購物折扣優惠，搭乘優惠不間斷。

新北捷運公司董事長陳建宇表示，新北市在智慧城市的架構下，持續運用人工智慧、大數據、雲端運算等技術，發展讓民眾有感的智慧交通城市。為達成交通智慧城市的目標，今年也陸續將感應式支付及行動支付加入新北市交通系統，消費者可使用更多元的支付工具搭乘大眾運輸工具，大幅提升運輸效率及便利性。此外，搭配沿線商圈的消費購物優惠，可望帶動新北市整體的觀光產業並落實智慧綠能運輸政策。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，萬事達卡深信開放式交通支付為發展智慧城市的重要關鍵，繼高雄捷運及桃園捷運引進開放式支付後，很高興能與淡海輕軌合作，提供民眾信用卡感應支付過閘服務，將交通支付應用延伸至商圈的新創舉，不僅打破了消費者對於創新支付科技在交通應用的想像，更讓北台灣首個無現金智慧生活圈在新北市落地，提供持卡人暢遊淡海不斷點的全新體驗。

消費者於1月15日至2月14日期間，持萬事達卡搭乘淡海輕軌除可享車資免費的乘車優惠外，持同張信用卡於指定商家消費，還能享有消費優惠。

目前已經串連的商圈包括淡海家樂福以及紅樹林等商圈，自1月15日至1月31日期間，所有萬事達卡持卡人搭乘淡海輕軌後，持同張卡至家樂福淡新店於3樓美食街點餐消費，即可獲免費小菜或折價優惠；在賣場內消費滿666元，即可憑消費發票及乘車證明，免費兌換限量贈品。

此外，即日起至2月29日期間，所有持萬事達卡綁定行動支付搭乘淡海輕軌的消費者，持同張卡在「美麗新廣場淡海館」與「美麗新淡海影城」等商家取得服務台機器認證後，當日於館內累計消費達指定金額，即可兌換遊樂園及餐廳對應之禮品或折扣，而影城則提供爆米花/飲料升級優惠，每人每日限兌一份。

台新銀行提供淡海輕軌信用卡金流服務，亦致力跨運具與商圈之推廣，自2月15日至12月31日止，針對台新銀行萬事達卡持卡人提供「觀海樓旅店」、「台北旅人國際青年旅館」等旅店最低6折住宿優惠以及淡海商圈指定商店消費優惠。

還在規劃年節出遊的民眾，不妨與親朋好友相約到淡水來趟國內走春輕旅行，除了搭乘輕軌免費，更可在欣賞週邊景點之餘，享受到合作商家的消費優惠，無需攜帶現金，只要一卡在手，就能循著淡海輕軌沿線一路賞美景、吃透透，不僅玩得開心還能省荷包。

(工商 )