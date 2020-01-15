2020總統大選落幕，民進黨蔡英文以817萬史上新高票數成功連任，狂勝韓國瑜265萬票。選後蔡英文露出笑容，欣喜之情溢於言表，但卻有人發現副總統當選人賴清德臉上卻都沒笑容，名嘴對此表示，因為是「承擔的開始」。

名嘴汪潔民昨天(14日)在臉書貼出一張照片，表示「宣布勝選的片刻，我看到的是在賴清德的臉上沒有笑容，因為是承擔的開始！」，汪潔民接著說「蔡英文總統的笑容，是發自內心的喜悅。喜悅，當然是正常的，但是不能成為驕傲，衷心期待沒有下一個林全出現！」，更在文末表示「莫忘謙卑」。

(中時電子報)