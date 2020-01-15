德檢方：歐盟前外交官涉嫌為大陸當間諜 21:532020/01/15 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 德國檢察當局今天表示，有3人涉嫌為中國當間諜，其中包括一名歐盟前外交官，警方近日在德國多地和比利時首都布魯塞爾突擊搜索多個住宅和辦公室。 德國《明鏡》周刊率先報導，其中一名疑犯是德國人，曾於歐盟擔任高級外交官直至2017年，負責對外事務，曾多次出任歐盟使節。這次是近年首次涉及大陸對德國和歐盟進行間諜活動的案件。 東網報導，正值歐洲及西方國家高度關注大陸企圖透過間諜活動提升政治影響力，美國以危害國家安全為由，正積極遊說歐洲多國拒絕使用大陸電信設備商華為的5G網路設備。 (中時 ) #大陸 #德國 也許您會感興趣 推薦閱讀 對外經濟 學者喊回歸三隻腳 04:092020/01/12 產業特刊 貿協：台商避貿戰 印尼擁契機 04:092020/01/12 企業經營 順利連任 陳歐珀：盼台美建交、與對岸為友 12:092020/01/12 政治 切身相關！我大選落幕 德媒關注這問題 13:562020/01/12 國際 九二共識崩解 藍委促建新論述 04:102020/01/13 政治要聞 簽協議仍不放心 美將永久停飛千架陸製無人機 22:192020/01/13 兩岸 勤誠市值衝高 擠身百億俱樂部 04:102020/01/14 證券．權證 美取消對陸「匯率操縱國」認定 06:312020/01/14 財經 海外工作退燒？ 勞動部調查：赴海外工作3年降3％ 11:232020/01/14 生活 遭北韓拘禁後驅逐 澳洲男撰文控被迫承認間諜罪 18:212020/01/15 國際 國際熱門新聞 英國BBC專訪 蔡：任何時候不能排除戰爭的可能 - 國際 心結！梅根太強勢 凱特淚崩試衣間 - 國際 歧視？日女飛美登機 這航空竟要她先驗孕 - 國際 只因菜有蛋味就開罵 傳梅根遭女王狠修理 - 國際 讓哈利梅根落跑！女王恐鑄下大錯 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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