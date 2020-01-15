德國檢察當局今天表示，有3人涉嫌為中國當間諜，其中包括一名歐盟前外交官，警方近日在德國多地和比利時首都布魯塞爾突擊搜索多個住宅和辦公室。

德國《明鏡》周刊率先報導，其中一名疑犯是德國人，曾於歐盟擔任高級外交官直至2017年，負責對外事務，曾多次出任歐盟使節。這次是近年首次涉及大陸對德國和歐盟進行間諜活動的案件。

東網報導，正值歐洲及西方國家高度關注大陸企圖透過間諜活動提升政治影響力，美國以危害國家安全為由，正積極遊說歐洲多國拒絕使用大陸電信設備商華為的5G網路設備。

(中時 )