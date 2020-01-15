律師李怡貞分享曾經處理過的親情勒索案例：一名母親發現自己20多歲的女兒懷孕，而且還成別人小三，當場氣得要找男方理論，然而女兒竟執意要生下孩子，相當詭異。見到男方後，他驚吐「一句話」揭露女兒的暗黑真相，讓母親秒閉嘴，忍痛處理後續相關法律責任。

在節目《震震有詞》上，主持人謝震武邀請到律師李怡貞，分享她曾處理有關「親情勒索」的案例，她表示有一位客戶因發現女兒懷孕相當著急，加上女兒還因此成為他人小三，但當事人卻異常冷靜，並執意要生下孩子。李怡貞原本猜測是否女方想圖男方背後家產，不過後來發現，女方家庭環境也不俗，曾花3,4百萬讓她出國讀書，令律師十分不解，為何當事人母親比自己還急，到底是誰懷孕！

後來母親終於找來男方出面對話，當下難掩激動情緒，指控男方非常不負責任。男方被狠話激到後，決定道出驚人真相。他表示「阿姨，您知道我是在哪裡認識您女兒的嗎？我是在酒店認識她的！」，甚至男方透露，早在女兒認識她之前，就已為其他酒客墮過好幾次胎！而且不僅如此，女兒曾在酒店毆打酒客和吸毒，都是男方在負責善後。

律師李怡貞表示，母親終於找到男方出面對話，當下指控他非常不負責任。而男方被狠話激到後，決定道出驚人真相。（摘自YouTube：震震有詞）

這讓火冒三丈的母親頓時嚇得啞口無言，不敢想像自己女兒竟藏了如此驚人的秘密，無法再做任何辯駁。隨後男方的正宮果然依法提起告訴，讓母親和律師連日處理。

然而，懷孕的女兒依然我行我素，在法律糾紛期間，逕自飛往美國消遙，彷彿事不關己。最後，李怡貞表示，當事人母親支付了一筆龐大的和解費，才將此案告結。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)