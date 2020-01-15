調降責任準備金利率，還是催出了一點「停售」效應。壽險去年12月新契約保費1,122億元，是8個月來新高，保戶還是在最後一個月衝進去買固定利率的傳統壽險，全年新契約保費1兆2,747億元，比前年衰退7.6％，已是八年來最大衰退幅度。

去年第四季停集效應出現在六年繳費還本增額終身壽險，估計一季就銷售逾200億元，六年繳下來等於有1,200多億元。

不過因為整體新契約保費衰退，續期保費又只成長2.8％，2019年壽險總保費收入3兆4,667億元，衰退1.28％，也是八年來首度衰退，上一次新契約與總保費雙衰是出現在2011年，因為金管會出手管控躉繳短年期養老險、利變年金，再加上當時資本市場因歐債風暴不穩定，投資型保單也不好賣，當年新契約保費大衰14％，總保費衰退近5％。

2019年則是因為金管會要求壽險公司要開始接軌IFRS17，避免用高利吸金，創造新的利差損，所以壽險公司從去年4月開始陸續降宣告利率，去年全年利變壽險新契約保費6,303億元，比前年衰退9％多，少賣了600多億元；利變年金有543億元，仍在持續衰退中。

投資型保單也因為資本市場有疑慮，壽險公司擔心保戶在高點進場，未來客訴可能攀高，銷售力道減緩，保戶也對進場時機存疑，再加上部分儲蓄型保單有停售效應，排擠到投資型保單，因此2019年投資型保單新契約保費4,152億元，比前年衰退17.5％，比2018年少了近900億元的銷售量。

(工商 )