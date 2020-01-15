銀行拚信用卡發卡量，2019年一年就發出約785萬張新卡，創史上單年發卡新高，等於去年全年平均每三個人就有一人拿到新的信用卡，但扣掉剪卡、停卡數後，去年全年淨增加信用卡僅348萬多張，其中87％集中在玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀及中信銀等五家銀行。

台北富邦銀號稱以AI智能核卡，在去年12月就發出30萬張新卡，創所有銀行單月發卡紀錄，且全年以96.7萬張的新發卡量，在最後一個月超車中信銀，拿下去年發卡量第三大的銀行，因為最後一個月大增30萬張卡，扣掉停卡數後，北富銀全年淨增加信用卡數逾80萬張，拿下去年淨增加數第二名。

全年發卡量第一大銀行仍是玉山銀行，全年新發卡近129萬張，去年7月開始的半年內，玉山銀行每月發卡都逾10萬張，最高一個月發18萬多張，半年共發出85.9萬張新卡，全年淨增加卡片數近95.5萬張，亦是市場第一名。

發卡量第二大是台新銀行，去年一年發出105.4萬張新卡，扣掉停卡數後，全年淨增加近70.9萬張卡片，排名市場第三大。

玉山銀、北富銀及台新銀三家銀行一年就淨增加逾246萬張信用卡，主要都是主打回饋率高的卡片，無論是玉山銀回饋P幣的Pi卡、北富銀竹J卡、台新銀的GOGO卡等，都被市場譽為高回饋率神卡，辦卡量極高。

去年12月永豐銀行單月停卡數高達25.7萬張，永豐銀表示，由於2019年10月及11月漢神百貨卡到期，陸續發新卡給持卡人，如10月新發卡量就逾15.6萬張，12月永豐漢神巨蛋聯名卡原卡到期，才出現單月大量停卡數，其實之前已轉卡，去年全年永豐銀淨增加近15.8萬張，可排上市場第六大。

(工商 )