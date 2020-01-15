跟另一半有摩擦時，你最常出現的反應是什麼？

華盛頓大學教授與心理學家古德曼 （John Gottman）研究發現，當你與另一半爭執時出現批評、輕蔑、自我保護、石牆，你的婚姻將會出現危機。在每一段黯淡結束的婚姻關係中，有93%的機率會發現這四項致命的婚姻殺手。

當婚姻或是伴侶關係觸礁時，你要做的第一件事就是暸解問題的癥結點，它可以預防下一次的爭執，也可以解決當前面對的困境，而大部分夫妻和伴侶關係終結的原因就出在，爭吵時出現四大殺手。

衝突本身其實不是問題，相反的，衝突在伴侶關係當中是一件正常，甚至是強化關係的良藥，因為它有助於兩個不同需求的個體試圖找尋共通點，關係的成功與否並非取決於衝突的次數，而是解決衝突的方式。如何有效避免。

1.無效的批評

千萬不要將無效的批評和給予回饋混為一談，沒有建設性的批評是最糟糕的表達形式，它容易導向另一半的個性、性格，且通常以「你怎麼樣」作為開頭，像是：「你從來沒有想到你的行為會影響別人，我不信你這麼健忘，你就是自私，你沒想過別人的感受，你根本不在意我。」

這樣的講法，無助於解決當前的問題，而是淪為個性上的無效批評。

解方：提出正面需求

如果你發現自己經常為了表達意見，卻無意間轉為無效的批評，你最好在對另一半表達建議之前先預先想好內容，以達到有建設性的敘述。此外，每一次的討論，最好專注某一事件，或是特定事情的行為，如果是概括地包含多樣事情，很容易轉為攻擊人格特質的。

古德曼認為，有效批評是給予對方改進的機會，以進行適當的溝通。一個明顯的例子如下：

負面需求

春嬌：「你整個晚餐時間都在談論你自己。」

志明：「我才沒有！」

正面需求：

春嬌：「我希望你能問問我今天過得怎樣，如果你這樣問我，我會滿開心的。」

志明：「喔！我不知道你這樣覺得，你今天過得怎樣？」

不要將無效的批評和給予回饋混為一談。（圖片來源：pixabay）

2.輕蔑

輕蔑是以任何形式來貶低對方。除了言語上直接的貶損之外，輕蔑也會以間接的方式透露，像是翻白眼和玩笑式的嘲諷，被貶損的一方通常會自我價值下降。典型的輕蔑表達會像是：「你說你很累！？笑死人，我下班接小孩回來，像個瘋子一樣整理家務，你一回家就攤在沙發上看電視，我沒有時間再照顧另一個老屁孩⋯⋯」

解方：回到當初對方吸引你的情景

對另一半喪失興趣是產生輕蔑感的主因。當你發現找不到對方過往吸引你的魅力， 相處上不再充滿樂趣時，輕蔑感就會無意竄出。古德曼認為，最簡單的解決方式就是伴侶互相討論過往快樂的時光和事件，找到過去對另一半的景仰和情感，在這樣的情況下，未來再出現衝突時，伴侶會像隊友一樣共同面對問題。

最簡單的討論話題像是，你們是怎麼認識對方，怎麼在一起的，為什麼你選擇你的另一半而非其他人，你對另一半的第一印象是什麼？

3.自我保護

當你面對衝突時，開始推卸責任，捏造藉口，甚至為了反駁而提出相對的抱怨等，這些都是淪為自我保護，只會讓雙方更加劍拔弩張，無法專注在事件本身，且陷入無效批評。

解方：

你必須靜下心來，聆聽對方的訴求（抱怨），承認自己部份的責任，並表達認同對方的感受，這並不表示你必須認同對方的說法，而是在尋找解決的辦法，當對方情緒平息時，雙方就可進行較有建設性的談話，再一次的，你們又會成為隊友，一起面對問題。

古德曼接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時分享了一個例子：

女方：「你每天都在看電視。」

男方：「什麼叫做我每天都在看電視！？我在工作，看新聞總可以吧？你才每天都在看電視！」

接受部分責任，尋找解決的辦法

女方：「你每天都在看電視。」

男方：「好啦，我知道你很不高興，我只是剛下班回家很累，想放空一下，如果你不喜歡，那不然我們找一件可以一起做的事情，怎麼樣？」

女方：「好吧，對不起，我只是覺得我下班回來就接著照顧小孩，你只是坐在沙發上看電視，有點受不了。」

男方：「那我來幫你，結束後，我們一起去散個步怎樣？」

女方：「好啊，謝謝你的體諒喔。」

4.冰冷的石牆

當接收者拒絕任何對話，不表達任何反應時就是石牆。典型的石牆反應是沈默，看似漠不關心甚至無視另一半的存在，通常不講話的一方，會自認這樣是自我冷靜，以及舒緩緊張情勢，但事實上，直接的石牆行為只會徹底激化正在表達的另一方，並且阻礙問題的解決。

解方：要溝通

解決爭執的根本之道在於溝通，儘管你當下是無語問蒼天，切記保持眼神上的交流，以及適時的反應，例如輕微的點頭，讓正在表達的一方知道，你仍然在對話中。

但如果你在衝突的當下已被情緒淹沒，可以先告訴另一半，並且暫停對話，或是雙方平時就約定一個中立的手勢暗號，來表達暫停，如果這個暗號很有趣，有時甚至可以直接將緊張情勢化解。

而提出短暫停的一方，此時可以找個個人的空間，不管是房間，朋友家甚至是戶外，調整自己的呼吸，自我冷靜。古德曼認為，雙方在自我舒緩情緒過後，才能進行有效的溝通，再一次的成為隊友共同解決問題。

出處：

Huffpost、GottmanInstitute、GottmanInstitute Critism、GottmanInstitute Stonewalling、GottmanInstitute Contempt、GottmanInstitute Defensiveness

(中時電子報)