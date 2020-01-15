在美國不願授予土耳其技術出口許可的情況下，巴基斯坦向土耳其訂購30架T129武裝直升機也無法如期交貨，巴方先同意T129的生產期限，並且勸美國網開一面，同意土耳其的技術出口許可，不過美國態度冷淡。

防衛新聞(Defense News)報導，T129是土耳其航太公司(TAI)與義大利李奧納多集團(Leonardo SPA)共同研製的雙座、雙發動機輕型攻擊直升機，以原先奧古斯塔A129攻擊直升機為藍本大幅改良而來，2009年完成研發，在問世之後得到包括菲律賓、巴林、約旦、馬來西亞、波蘭、甘比亞等國的詢問，完成訂購的則是菲律賓(10架)與巴基斯坦(30架)。

由於S-400的爭議，美國全國抵制原先與土耳其的國防合作與國防技術授權計畫，使得土耳其的武器生產出現困難。雖然T129在明面上是土耳其與義大利的合作案，與美國的關係似乎不大，然而T129所使用的發動機是LHTEC T800型，其中LHTEC 公司是英商勞斯萊斯(Rolls-Royce)與美國漢尼威爾(Honeywell)的合資企業，因此美國佔有T800發動機的主要專利權。

在美國卡住技術出口，嚴重損害了該筆交易，迫使土耳其政府責成本土的圖薩斯發動機工業(Tusas Engine Industries)試著為T129，開發土製發動機。

土耳其軍品採購負責人德米爾（Ismail Demir）表示：「巴基斯坦已同意再給我們順延一年的時間以解決問題。我們希望我們能在這段時間，盡快開發出本土製的發動機，為T129提供可靠動力....我希望在一年後，巴基斯坦能夠對我們交出的本土發動機感到滿意。」

1月10日，一位採購消息人士對媒體說，巴基斯坦正在遊說美國，不要下手那麼狠，就支持該筆交易，美國也能得到相應的權利金，多方都有利。

但是美國外交官員表示，美國先前已經給了土耳其很多次修正的機會，但是土耳其在S-400防空系列事件上，仍然執迷不悟，所以美國已經沒有什麼可以做的。

同時業內人士警告說，任何成功的發動機開發計劃，都至少花費5至10年的時間。

(中時電子報)