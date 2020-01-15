幸運得主為謝小姐帶著小孫女現身林揚竣直播室。（陳淑娥攝）

直播主林揚竣繼去年大手筆送出名車後，日前舉辦「超狂生日趴」邀請粉絲共襄盛舉，當場送出賓士汽車及Toyota豐田汽車共兩輛，15日舉行交車儀式，幸運得主謝小姐、張小姐分別表示，只買了圍巾及內褲就喜從天降，一度還不敢相信，兩人興奮將車開回家。

賓士得主謝小姐表示，兩個月前為買新婚禮物給媳婦，特地到林揚竣臉書直播找尋合適商品，卻因太多人搶貨，遲遲搶不到適合禮品，後來終於成功下單精品GUCCI圍巾。謝小姐說，去年他剛升格當奶奶，替兒子慶祝新婚又抽中一台賓士，她真是太有福氣了！

張小姐則表示，她一次購入4件男性內褲，一舉奪得日廠TOYOTA油電混合車，今天只買單程火車票前來交車，打算直接把新車開回家，她笑說，沒想到網拍內褲還有聚財效果。領車前，親友都擔心她遭到詐騙，直到完成交車手續才相信。

直播團隊表示，林揚竣2018年生日才剛送出賓士房車和現金，去年年底更擴大舉辦生日派對，從50桌擴增為100桌，熱情回饋粉絲，獎品部分再更加碼，送出賓士CLA200房車一輛、TOYOTA油電混合車一輛、現金100萬，更重金安排表演團體，讓粉絲在聚會上吃飽喝足更要玩得盡興。

超狂直播主林揚竣說，已邁入第4年連續舉辦抽獎活動，除了賓士再加碼送油電車，只要在活動期間3個月內，於直播平台購物所換得抽獎券，都有機會抽中賓士CLA200一台、TOYOTA油電混合車一台、抽20萬現金給5位粉絲，總獎項價值358萬元現金。

林揚竣4年來靠臉書直播拍賣，狂吸20萬粉絲，從一人工作室擴增到50位員工、200坪超大廠房，特別透過這次抽獎感謝粉絲，一直以來的信任與支持。

(中時 )