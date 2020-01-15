火熱的太陽烤著大地，讓8旬老太太感到身體不適，跌坐於金山區中山堂停車場，金山警獲報後立即趕赴現場瞭解，附近熱心民眾見狀也上前關心。經員警使用人臉辨識系統確認老太太身分後，順利開巡邏車將其載回山上住處。

金山派出所警員潘軒碩及任晏逵於日前擔服12至14時守望勤務，接獲民眾報案表示於金山區中山堂有一身體不適老太太需要協助，員警立即到場，發現一名年邁8旬老太太，身體不適跌坐於停車場旁，表情呆滯。由於老太太行動不便且年事已高，且身上沒有任何證件，表達能力又不甚清楚，員警除安撫及關心其身體狀況外，並利用M-Police小電腦人臉辨識系統來查證老太太的身分，待確認後，即馬上開巡邏車將其載回萬里區山上住處。

分局長陳永昌表示，民眾家中若有高齡長輩，務必多加留意照顧，並可在家中年長的長輩口袋中放置寫有相關聯繫方式的紙條，俾利警方日後遇有類似情形時，能第一時間確認走失者身分及聯繫家屬方式，以利快速通知家屬或護送返家。

(中時 )