連千毅裁定收押禁見 確定無望返家過年 22:282020/01/15 中時 洪浩軒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 15日在押的連千毅傍晚起訴後，移審高雄地院，法官考量有串供滅證之虞，裁定4人收押禁見3個月。(袁庭堯攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄去年9月的「直播主之亂」釀成治安紅燈，因連千毅的挑釁引爆地方勢力圍剿，槍擊、砸店、叫囂不斷，連背後的「天道盟太陽會高雄分會」也一同被掃蕩，經檢方偵查後，15日在押的連千毅、謝育全、張瑛桔、鍾富賢等4人傍晚起訴後，移審高雄地院，法官考量有串供滅證之虞，裁定4人收押禁見3個月，確定無望返家過年。 (中時 ) #高雄 #連千毅 #收押 #收押禁見 #裁定 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣司法史首例大法庭變更見解 免繳遺產稅逾千萬 04:102020/01/11 社會新聞 高雄農漁產品 外銷量增長73％ 04:102020/01/11 地方新聞 林克穎律師遭停職仍接案 律懲會重懲停職1年8月 07:312020/01/13 社會 拚政績！韓國瑜銷假回高雄市府上班 08:292020/01/13 政治 孫道存淚求法官 交保回家看老母親 17:472020/01/13 社會 悲情牌有效 孫道存3000萬元交保但有條件 18:522020/01/13 社會 男攀牆入屋離奇遭割頸死亡 死者弟裁定收押禁見 19:582020/01/13 社會 慶祝韓回高雄！「小商人」今晚發雞排 王瑞德捐千碗魯肉飯 11:122020/01/14 政治 108年高雄農產品外銷 成績亮麗 04:102020/01/15 產業特刊 連千毅無悔意 雄檢建請強制工作3年 15:302020/01/15 社會 社會熱門新聞 UBER女司機太正 他忍不住霸王硬上弓慘了 - 萬象 提蔡英文博士論文不存在 彭文正敗訴 - 社會 夜店把妹嘿咻裸照貼網炫耀 辣妹崩潰 - 社會 男幸運錯過被伊朗擊落那班飛機 只因為這原因 - 社會 她上體育課流汗坐地羞留「鮑魚印」 後面男生竟坐下去 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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