高雄去年9月的「直播主之亂」釀成治安紅燈，因連千毅的挑釁引爆地方勢力圍剿，槍擊、砸店、叫囂不斷，連背後的「天道盟太陽會高雄分會」也一同被掃蕩，經檢方偵查後，15日在押的連千毅、謝育全、張瑛桔、鍾富賢等4人傍晚起訴後，移審高雄地院，法官考量有串供滅證之虞，裁定4人收押禁見3個月，確定無望返家過年。

(中時 )