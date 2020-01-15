吳敦義。（黃福其攝）

國民黨大選慘敗，黨主席吳敦義未立即請辭，而是宣布15日中常會將率一級主管以上幹部「總辭」，預計3月初辦補選，形同「請辭待命」的作法激起反彈。對此，國民黨台北市議員游淑慧在臉書以「比較是最殘酷的—看看三任黨主席的面貌與格局」為題發文，對吳敦義給予「讓人無言」四字。

游淑慧先提馬英九，指2008年帶領國民黨重返執政的馬英九，2012年成功連任，過去也曾功在國民黨，然而面臨2014年「地方選舉」大敗後，#當晚即刻毅然請辭。辭而不退，持續為國民黨中新生代，輔選奔走。

朱立倫則在2014年國民黨地方選舉大敗，在大海嘯下連國民黨優勢選區-台北都敗守的情況下，朱立倫市長仍然守住新北；在馬前主席請辭後，朱立倫負起接任工作。

2015年在諸多立委委員候選人要求下，朱立倫市長背負換柱罪名，臨危受命親上火線，敗選後，#當晚毅然即刻請辭。而後兩年餘專心新北市政，重獲市民肯定。

而吳敦義⋯讓人無言，2015年國民黨選情艱困，總統候選人難產，新北市長朱立倫在擔任黨主席時，曾徵詢即將卸任的吳副總統是否願參選2016總統。結果，他沒有答應。

2017年黨主席選舉，短短四個月內，10幾萬黨員瘋狂入黨，爆發人頭黨員、黑道入黨等爭議⋯

最後受益者是誰呢？那時入黨的黨員，還有多少比例繼續繳黨費的？

2019年初，由於自身有意參選總統，讓初選過程諸多更改與爭議，也間接消費朱立倫市長聲望與能量。

2019年11月，提出外界爭議之不分區名單，甚至創百年首例，自任不分區安全名單。

2020年1月，敗選當晚號稱願總辭負責，卻不改個人本色，預留辭職伏筆，讓國民黨今日爆發衝突，再次感情撕裂。

吳主席常自詡深受國民黨重恩，從1973年獲中國國民黨推薦參選北市議員當選，至今已47年。

游淑慧表示，在這47年間，吳主席平步青雲，直到副總統、黨主席，可說是位極人臣⋯。所以，夠了嗎？夠了吧！

游淑慧強調，國民黨不需要找敗選戰犯負責，因為我們人人都有責任。但國民黨需要更多「對的人」、在「對的位子」、「做對的事」，而後才有機會打掉重鍊；#錯的人離開是第一步！

(中時電子報)