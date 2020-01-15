據日媒報導，美國政府正在施壓台積電赴美設廠生產軍用晶片，藉此降低受到兩岸關係緊張，出口至美國恐受到影響的風險。不過，台積電也在晚間回應，表示該公司從未排除赴美設廠的可能性，只是目前並無具體計畫。

據《日經亞洲評論》報導，台灣政府一位高階官員透露，美國政府希望用於軍事項目的晶片，要在美國的土地上建造，美國也不打算退讓。由於台積電的戰略和技術重要性，他被告知美國希望台積電採取的方法。

台積電在全球晶圓代工業務中佔有50％的市佔率，向華為、谷歌、高通和英特爾等美國科技巨頭提供電腦晶片，以及為賽靈斯(Xilinx)等美國軍事供應商提供高性能晶片，製造美國F-35戰鬥機和衛星的組件。

台積電對此回應，不理解報導為何聲稱美國政府施壓。公司從未排除赴美國設廠生產的可能性，只是目前還沒有具體計畫。

去年10月，紐約時報曾報導，美國軍方為維持軍事優勢，打算請台積電在美國設廠。台積電董事長劉德音當時回應，的確有客戶受到美國國防部關心，但台積電短期內不會前往美國設廠，就是考量到成本問題。

不過，劉德音也提到，台積電會幫客戶解決競爭力與國防安全問題，並強調將會依客戶需求考量。劉德音表示，若真的赴美設廠，可能的地點，會選在台積電位於華盛頓州卡馬斯市的晶圓廠附近。

(中時電子報)