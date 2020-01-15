國民黨今天舉行敗選後首次中常會，原本的提案建議由政策會執行長曾銘宗代理黨主席，後因考量不符合黨章與人民團體法規定，改成由曾代理秘書長，會中尚未拍板決議時，文傳會前主委程美華不滿已有媒體陸續報導主席請辭憤而離席，中場休息後，所有與會者都把手機放到主席台上。

下午中常會上討論推派誰代理主席，前黨主席吳敦義主張交接要合法，中常委針對代理主席的適法性，字斟字酌謹慎討論，原規劃由政策會執行長曾銘宗代理黨主席，後來發現此舉不符合黨章與人民團體法規定，而留任曾永權繼續當副主席，進而接下代理黨主席也是選項之一，但因牽涉到須調整總辭案，因而打消此方式。

據了解，中常會兩度中場休息，首次休息前確認朝曾銘宗代理秘書長方向處理，第二次接續開會後，討論留任曾永權，以完成代理黨主席作業，不過由於曾永權當時人不在場，所以未定案，直到第三次開會後才拍板決議。

據悉，中常會開會前，與會者已達成不要錄音、錄影、直播的共識，中常會討論總辭案尚未由議事人員宣讀完成決議前，文傳會主委程美華發現已有媒體報導主席請辭，起身痛斥每次會議還沒結束，訊息未定就被披露，都沒有從黨中央統一發布，造成文傳會跟媒體溝通困擾，語畢就憤而離席，第二次休息後會議進行開始，所有與會者都把手機放到主席台上，以確保不再有人對外透露。

(中時 )