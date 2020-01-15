華視與公視台語台製作的《老姑婆的古董老菜單》拍攝歷時兩個月殺青，女主角嚴正嵐日前出席殺青宴時表示，這次演完戲，台語突飛猛進，拍戲期間自己每天都有如在聽「空中台語教室」，不斷重覆台語老師的翻譯，更享有「影帝級行動翻譯機」，常常跑去找龍劭華練台語。

嚴正嵐、李冠毅。（華視提供）

男主角李冠毅則說台語不是他的「坎（關卡）」，反而是跟異性有肢體接觸時常常害羞尷尬，嚴正嵐一聽還很驕傲地說:「我搶走了他的螢幕初吻！而且早上還不小心吃了洋蔥！」李冠毅則貼心護航：「其實我那天鼻塞很嚴重啦。」

龍劭華則忍不住爆料資深歌手吳秀珠在拍戲時，常常忘得一乾二淨，但話鋒一轉又誇說：「拍戲難得可以像她這麼自由自在，沒什麼煩惱，效果看起來卻非常自然。」吳秀珠也開心表示:「我每天都很開心，結交了很多新朋友。工作同仁都像家人一樣，給了我一個家的感覺！」

《老姑婆的古董老菜單》的主要演員們出席殺青宴。（華視提供）

而演技一向受肯定的于子育，竟被爆料是NG女王，同一幕NG高達20次，原來是「蚵嗲」惹的禍，把「蝴蝶」的台語發音唸成「蚵嗲」，導致頻頻出戲吃螺絲。對於這次客串《老姑婆的古董老菜單》，她忍不住抱怨：「這部戲有一個缺點，就是戲份太少了！」

黃聖雅從小就在演藝世家中長大，爸爸是已故知名藝人馬如龍，跟金鐘影帝拍戲沒在怕的，「因為人生最可怕的是跟爸爸演同一場戲，所以其他人相對輕鬆很多。」不過她說這部戲也是有令人苦惱的時候，就是探班太頻繁了，她還因此胖了2公斤。

《老姑婆的古董老菜單》殺青宴。（華視提供）

曾子益在《老姑婆的古董老菜單》劇中跟嚴正嵐飾演的淑美組CP，有一幕因為戲感爆棚，兩個人都哭得唏哩嘩啦，沒想到卻被導演喊卡，理由是因為鼻涕流太長了！曾子益也很自豪表示這是他唯一一次NG，給自己打了90分的高分。

包括公視集團董事長陳郁秀、製作人葉天倫、導演張晉榮，以及演員吳秀珠、龍劭華、嚴正嵐、李冠毅、吳秀珠、曾子益、黃聖雅、易韋志、黃露瑤、游安順、劉濟民、王鏡冠、溫吉興、于子育、阿嬌、黃舒湄、今子嫣皆出席殺青酒。

(中時 )