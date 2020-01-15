高雄張先生叩應訴心聲。(影片自25:00開始)

2020大選落幕，熱度依舊延燒，陳揮文今晚主持廣播節目就接到一位來自高雄的張先生Call-in（叩應），對方劈頭就說：「你們可不可以來高雄看一下高雄人鬱卒的心情。」更稱高雄人都是不得已才投小英的！

為何這位高雄張先生會說高雄人鬱卒呢？他說韓國瑜市政表現實在讓人失望，所以不得已才轉投蔡英文，「他在市政方面的話，那種感覺真的讓我們很失望，我們規規矩矩的人在上班的話，應該是8點還是9點上班，照公司規定嘛，但是這個部分的話，韓國瑜連一個上班時間都沒在遵守，所以我們會覺得很失望。」

張先生對韓國瑜怨言還沒說完，他還質疑韓國瑜無法簽公文，認為高雄很像這一年多都在空轉，沒在進步，一些重大市政方面要有市長決策，不能說給副市長全權代理那是不可能的，直指這樣感覺很差。

不過對此陳揮文則為韓國瑜澄清，直言韓國瑜請假，公文本來就是副市長代行，上下班時間韓國瑜的確有被逮過比較晚上班，但市長是責任制、上下班不用打卡。

對於張先生所說不得已才轉投小英，陳揮文坦言針對這次高雄開票結果來看，有6成以上的高雄人是不認同韓國瑜去選總統、市政表現，所以韓國瑜的確是彌補這塊，否則票開出來不會這樣。

(中時電子報)