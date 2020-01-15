總統大選結束之後，高雄市長韓國瑜也回歸崗位工作，沒想到15日卻在網路上再度引起軒然大波。15日在社群平台「我這個人很簡單」上，貼出了一段長度約30幾秒的影片，影片中可以看到台前的教師拿著韓國瑜的玩偶細細擦拭黑板，台下同學們笑聲不斷。

在影片發出之後，更有網友爆料事情發生的地點就在高雄中學，由於是在教育場所，因而引起網友兩極的聲音。有網友認為教師舉動風趣博君一笑，也有網友認為板擦近在咫尺，卻用具政治立場的娃娃擦拭，實為不妥。

事情爆發後，雄中校方也緊急發出聲明表示，雄中在政治立場上一直都保持教育中立，也再三宣導。此事件為該名教師在下課時間的行為，無關於教學，但該教師忽略娃娃所代表的意義和支持者背後的情感，使得觀者感到被冒犯且不被尊重，對此教師在事後也已致歉，並表示對於自己的一言一行，會更小心謹慎。更呼籲選舉結束，希望校園可以恢復平靜。

(中時 )