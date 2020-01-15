美國共和黨與民主黨參議員呼籲白宮撥款逾10億美元，資助美國科技企業發展5G技術，制衡大陸的5G進展。

美國兩黨議員提出《利用戰略聯盟通信法案》（Utilizing Strategic Allied Telecommunications Act），擬對研發5G無線技術的企業至少補助7.5億美元，同時為在全球部署「可靠與安全」的設備的公司，另外設立5億美元的基金。

共和黨籍參議員波爾（Richard Burr）與民主黨籍議員華納（Mark Warner），主導這項提案。提案草案雖未具體指名企業，但發起人表示，提案可望挑戰大陸電信設備製造商的地位。華為目前是全球電信設備龍頭，美國官員指稱大陸政府補透過低利貸款和其他援助貼華為，讓華為擁有領先西方對手的優勢。

華為則表示並未得到特殊對待，其他企業也能得到相同的政府援助。

華為美國子公司安全長柏迪（Andy Purdy）表示，法案包含促進5G研發的條款，但對政府如何判定設備「可靠與安全」存疑。他表示：「這部分是誤導，我認為沒有必要。」

隨著行動通訊營運商開始升級至5G網路，美國國安官員逐漸擔憂華為的影響力。

依據提議的法律，美國政府可望在未來5年，從聯邦通訊委員會（FCC）無線頻譜執照拍賣至少獲得7.5億美元。FCC已在2020年安排兩場大型拍賣，可能從美國電信龍頭威瑞森（Verizon）和AT＆T等業者籌集數百億美元資金。

法案將籌措7.5億美元或總拍賣收入的5％，取金額大者。

此外，該法案還將為國務卿掌管的多邊電信安全基金（Multilateral Telecommunications Security Fund ）籌資5億美元。美國官員可能利用這些資金協助購買非陸製的設備。

(工商 )