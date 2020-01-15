為了強化離岸風電安全性，以及做出可靠評估給金融業保險業參考，經濟部標準檢驗局預計8月繼續公告「第二階段離岸風電案場專案驗證管理制度」，將新增製造、運輸施工兩項驗證，連同第一階段在內，預計2022年後國內風場需通過四項驗證才可施作。雖可能增加開發商的成本與時間，卻可保障風場開發穩定性。

經濟部標檢局組長黃志文說明，一個完整個離岸風電風場驗證，包含場址調查、設計、製造、運輸施工與運維等5個項目。目前國內已實施的第一階段離岸風場專案驗證，只涵蓋前面兩項。8月公告的第二階段，則是把製造、運輸施工兩項也納入。

由於每一個驗證項目涵蓋許多的子項目，因此風電開發商必須做好準備接受更多審查，也意味要花下的成本與時間會比較多。但是黃志文強調：「電業是特許行業，屬於公共財，所以不希望只看到他們自己管。」，畢竟不想到時遇到颱風風機出問題、或施工有狀況。

目前國內離岸風場第三方驗證仍多是由德國知名的驗證機構DNV GL負責，但國內也與DNV GL合作，由它們當老師，幫忙培訓本土驗證人才。黃志文說，目前國內由金工中心、電檢中心、大電力中心、船舶中心、驗船中心等5個技術單位組成離岸風場驗證團隊，要成為未來本土第三方驗證單位。

(中時 )