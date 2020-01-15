波音737 MAX全球停飛和中美貿易戰等嚴重打擊其營運表現，去年出貨量和新訂單量都因此創逾10年新低。

波音去年包括軍用噴射機的出貨量，較2018年腰斬53％至380架飛機創14年新低，主要受737 MAX停飛影響。

波音去年若不計算訂單取消和更換機型等因素，所有商用噴射新訂單僅246架，創2003年來最低。

若只不計算訂單取消因素，去年新訂單年跌74％至243架，主要受737訂單銳減9成影響，其他機型新訂單也大減29％。

在貿易戰前占波音歷年出貨量達四分之一的中國客戶，過去2年沒再採購波音飛機。川普推特發文指中美簽初步貿易協定後，中國將向波音採購，規模達200億美元。

波音沒有對去年出貨量和新訂單大減做評論，但其之前曾表示貿易戰可能影響訂單下跌。

儘管如此，波音公布去年出貨與訂單等數據後，其股價周二反而上漲0.65％，收332.35美元，主要是去年787夢幻客機出貨增加所致。在737 MAX停飛影響出貨後，787成波音最重要金雞母。

券商Cowen分析師盧摩爾（Cai von Rumohr）說，去年第4季787s出貨45架創新高，加上其他寬體噴射機出貨量，可望為波音銷售額多增加15億美元。

在取消訂單上，波音跟空中巴士都出現增加情況，因為航空需求增長放緩，和競爭激烈與匯市波動等因素，讓部份新興市場的航空公司無力負擔新機費用。

但由於許多航空公司為因應未來需求而早已下訂單，因此波音與空巴都可以在沒有取得新訂單之下繼續運作多年。像波音目前手中已掌握約4,500架飛機訂單。

波音12月宣布暫停生產737 MAX，目前外界不曉得波音何時能走出737 MAX停飛危機。

(工商 )