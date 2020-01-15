拜訪伴侶的家人時，總會希望能讓對方留下好印象。不過，有一名女網友透露，她日前首次拜訪男友家，精神緊繃一整晚，沒想到，就在吃飯時她的一小個舉動，讓男友媽媽嫌棄「沒教養」，不少網友聽完都狂勸她，快分手！

原PO在PTT上發文分享，14日第一次拜訪男友家，全天精神緊繃，還幫忙炒四菜一湯，好不容易到了晚上就快要可以回家，但在餐桌上，她先貼心地幫長輩夾菜，之後依照習慣把每份菜夾在自己的菜盤裡，這舉動卻讓男友媽媽小聲念了一句，「菜煮得不錯，吃飯怎麼這麼沒教養」。

事後，原PO難過地上網詢問，「平時在家也是先夾好自己的份再吃，比每個人的筷子攪來攪去還要衛生方便吧，到底這樣為什麼會被說沒教養」。對此，網友回應熱烈，「（婆婆）這種人，以後不好相處」、「讓客人來家裡煮飯？到底是誰比較沒教養」、「可以分了，你不懂事就算了，男友不阻止你煮飯？」、「這個真的可以分了，男友沒聽到？」。

(中時電子報)