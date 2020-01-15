阿杜被拍到近期商演身影。（圖／翻攝自微博）

46歲歌手阿杜（杜成義）以獨特沙啞嗓音走紅，一度因患人群恐慌症而暫退歌壇長達7年，近年則在大陸跑商演活動，近日就有網友PO出他參加活動的照片，整個人腫一圈讓網友驚呼不已。

照片中，阿杜正在舞台上深情唱歌，只見他留著中長髮，身穿橘色毛衣搭配黑長褲，但身材明顯浮腫，和以往模樣有些落差，不禁讓網友感嘆「時間真是把殺豬刀」、「怎麼腫成這樣」，但也有人認為可能是服裝或拍攝角度的問題。

(中時電子報)