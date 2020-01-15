長期擔任俄國總統普丁「最佳二把手」的總理梅德維傑夫(Dmitry Medvedev)宣布，在普丁總統發表年度國情咨文後不久，他與現在的內閣政府將集體請辭。

今日俄羅斯(Russia Today)報導，普丁在同意請辭後，感謝總理與部長們過去的辛勞，仍要求他們現在必須擔任看守政府，直到新的內閣組建完成。

克里姆林宮說，梅德維傑夫和普丁在周三早些時候舉行了工作會議，討論國情咨文。梅德維傑夫解釋說，內閣根據俄羅斯憲法第117條總辭，該憲法規定，政府可以向總統提出辭職案，總統可以接受，也可以拒絕，而普丁選擇接受。

普京在講話中表示，他打算設定俄羅斯安全委員會副秘書的職位，然後該職位將提供給梅德維傑夫。

普京在周三早些時候向聯邦議會發表的年度講話中表示，他同意任何人連任都不得超過兩個任期，並提出了幾項憲法修正案。他的主要提議是將選舉總理和內閣的權力從總統移交給議會。

普京提議，對俄羅斯憲法進行多項修正，主要是權力的平衡，包括行政權、立法權、司法權都要進行實質性改變。

一般認為，普京提出的憲法修正案，是加強總理和議會的權力，但是卻是犧牲總統職位為代價，這頗出人意料之外。

俄羅斯下議院副議長彼得·托爾斯泰(Petr Tolstoy)說，內閣政府的總職，不會影響普丁提出的權力結構想法。

普京2000年接替葉爾欽成為總統，在2004年連任成功，2008年他第2任期任滿時，由梅德維傑夫擔任俄羅斯總統，在此期間普丁改擔任總理。到了2012年，普丁再出馬選總統，當選後再選擇梅德維傑夫做為總理，直到現在。

(中時電子報)