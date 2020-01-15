烘爐地南山福德宮，又稱烘爐地土地公廟，是位於臺灣新北市中和區的一處熱門寺廟，許多人會到那裡祈求平安順遂，並求財神爺保佑能「發大財」。不過，晚上的烘爐地更是熱鬧，不少人會在山頭眺望遼闊的台北市夜景。一名網友分享過往奇遇，曾經夜衝烘爐地時撞見一位神秘老人對他揮手示意。

原PO在臉書《靈異公社》上表示，多年以前，在他20歲那時還沒有智慧型手機，整天就是騎車四處跑，而中和的烘爐地福德宮，則是他常去地方。

晚上的烘爐地更是熱鬧，不少人會在山頭眺望遼闊的台北市夜景。（圖／摘自烘爐地南山福德宮）

有次，原PO和朋友共5人約好上山拜拜、看夜景閒聊，享受山上清閒的時光。不過那次，一群人決定要繼續往山上探險，想找新的眺望景點。一行人便越騎越邁向深山，直到原PO後座的女生一陣頭暈，要求先停車喘口氣。

於是，他們找了一處涼亭稍做停留，讓女生休息，其他人則繼續聊天打屁。在閒聊的過程中，原PO發現女生時不時地一直望向涼亭後方的大石頭，這令他十分好奇，便直接問她「在看什麼？」讓原PO驚訝的是，女生說有位老公公坐在那大石頭上面，但他轉頭過去，只見空無一物。

直到一行人聊天、休息過了，準備從涼亭離去時，女方在上車前突然驚呼「那老人站起來了！」同時她用力地向原PO肩膀猛拍，奇怪的事情也就此發生，原PO一回頭，瞬間看到原本不存在的老人。此時2人愣在原地，看著老人慢慢高舉雙臂，並揮著手，似乎在示意教他們離開。

最後，原PO表示一行人也不再繼續騎往深山，便直接下山。所幸沒有其他事情發生，只覺得看見老人揮手的經驗相當特別。而看完故事的網友表示，「那是土地伯伯啦！叫你們快下山」、「這種情況，有事的話回家一定會發燒」。另外有人指出，「野外涼亭、晚上路燈下，大都是阿飄聚集之處，何況烘爐地有一大片亂葬崗」。

新北市中和區烘爐地南山福德宮信徒眾多越晚越熱鬧。（摘自烘爐地南山福德宮）

(中時電子報)