前國民黨主席吳敦義今天下午交卸黨主席職務，隨即在臉書發出彩虹照。他發文說，卸下重擔，回到辦公室的路上，抬頭一看出現了一道美麗的彩虹！他相信中國國民黨也能雨過天晴！一切順利！團結努力才能有更好的未來！大家加油！中國國民黨加油！中華民國加油！

吳敦義這則文到晚上有4604人按讚，874則留言，48次分享，其中包括國民黨不分區立委當選人陳以信、李德維，陳以信還留言說：「主席辛苦了！我們一定繼續努力？？不信民心喚不回。」

(中時 )