2020總統大選落幕，高雄市長韓國瑜面臨罷免案。資深鳥卦師王馨怡卜卦，稱韓半年後一定會被罷免。不過卻有網友看完卜卦過程不禁傻眼。

王馨怡在《這！不是新聞》節目中卜卦，她說日前先為韓的罷免案卜得「皇天降下紫微星，除妖滅怪得安寧，二十八宿扶聖主，我朝家國在重興」。王表示，這一個卦象是說，因為還有半年的時間，只要韓若能在這半年重新振作，還有請身邊有些豬隊友離開。然後在這半年內，若能做出一個政績來，讓高雄市民感動的話，還是有轉圜的空間。

王馨怡後來又在節目請人抽出後，再卜了一卦，針對韓半年之後會不會被罷免，得到第55籤「須知進退總言虛，看看發暗未必全，珠玉深藏還未變，心中但得枉徒然」。王分析後竟稱，韓不會變，因此半年之後一定會被罷免。

有網友看完卜卦後傻眼說：「第一次看鳥卦是人在抽。笑死。」、「牽拖別人抽的，哈，鳥卦叫人抽，真的很瞎。」

(中時電子報)