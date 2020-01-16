德國檢方今天表示，他們正對3名據報為中國從事間諜活動的人士進行調查；媒體報導，其中一名嫌疑人為德國前歐盟外交官。

德國聯邦檢察官辦公室發言人告訴法新社，「我們可以證實，正在進行一項針對涉嫌為中國國家安全部門從事間諜活動的調查」。

明鏡周刊（Der Spiegel）報導，其中一名嫌疑人曾在位於布魯塞爾的歐盟執行委員會工作。

報導指出，另外2人是受雇於「德國知名遊說公司」的說客。檢方拒絕提供嫌疑人詳細資訊，並稱目前尚未有人遭到逮捕。

不過，檢察官證實明鏡周刊一項消息，即警方今天突襲搜查這3人位於柏林、布魯塞爾、德國巴伐利亞邦（Bavaria）及巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg）的住所和辦公室。

明鏡周刊指出，檢方指控這位前外交人員和其中一名說客「與中國國家安全部共享私人及商業情報」，另外一人僅顯然表示「同意這樣做」。

身為此調查案核心人物的前外交人員據報於2017年結束歐盟職涯之後，轉到一間遊說公司工作，並延攬另外兩名嫌疑人。

倘若指控獲得證實，那將會是少數中國間諜遭起底的案例。

路透社報導，此案是近年首度有關中國針對德國和歐盟從事間諜活動的具體指控。

明鏡周刊寫道：「儘管關於中國在德國和歐洲進行大規模間諜活動的討論層出不窮，但調查人員鮮少成功打擊北京當局從事的秘密行動。」

(中央社)