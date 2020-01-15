有著高大帥氣外型的好萊塢華裔演員唐嘉壕，最近受知名手搖飲品之邀擔任全球代言人回台簽約，並與台灣媒體見面。他透露在好萊塢遇到讓他很詫異的狀況：「很多大明星變很快，他們真的很會演，見面時，會感受到他們好熱情、好友善，看似真心的把你當朋友看待，但分開後，才知道他們其實壓根不把你當回事，甚至不喜歡你這個人。」對於這種「雙面」模式，唐嘉壕一開始很不習慣，覺得有些可怕，但他也告訴自己，或許需要習慣這樣的生態，自己的心態也是要調整得很好。

華裔演員唐嘉壕。（定閔媒體科技提供）

唐嘉壕近期參與一部由Millarworld旗下漫畫改編的超級英雄電視劇《朱庇特的遺產Jupiter’s Legacy》，最快今年底或是20021年上檔。他表示自己在《朱庇特的遺產Jupiter’s Legacy》中飾演一個大壞人，有不少武打動作，相信這個角色會讓觀眾驚艷，完全不擔心演壞人會被討厭。他之後很想挑戰精神有問題、全靠演技來發揮呈現劇情的角色。

現在唐嘉壕看似風光，但也有不為人知的辛苦過去，他本來是一名職業冰上曲棍球運動員，有相當高的名氣，有如運動明星，10歲到13歲時過著眾星拱月的生活，但14歲時因膝蓋受傷，整整一年無法打球，因此14歲就患上憂鬱症，本來未來想當一個真正的冰上曲棍球明星，卻沒想到因這次受傷，讓他徹底夢碎。

此外，2015年也是唐嘉壕最辛苦的時候，他無奈地說當時自己做任何事情都沒有感覺，沒有開心沒有悲傷，心臟還常不舒服，常常心悸，直到這兩年經過心理醫生治療後才好轉，現在受挫折時，因為比較成熟了，比較不太容易被打擊，外界的批評或是不好的聲音，對於他來說，就只是一種聲音，不會受到影響。

華裔演員唐嘉壕。（定閔媒體科技提供）

已出道4年的唐嘉壕過去曾做過不少工作，3Ｃ產業、行銷企劃、保險業，後來更成為一名金融企業高管，一年薪水約9萬加幣（約200多萬新台幣），加上獎金，最好時一年薪水高達加幣14萬（約320萬元新台幣），但他因熱衷演戲，毅然決然放棄了高薪工作，2016年正式踏上自己的演藝夢想之路，且不到四年的時間，唐嘉壕就被好萊塢主流的媒體報導為好萊塢十大一線亞裔演員之一。

睽違8年回到台灣，唐嘉壕大讚台灣改變很大，變得很乾淨、捷運也非常方便，他最想去逛夜市，每天跟經紀人都在討論吃的。可惜的是，這次沒辦法在台灣過年，覺得有點可惜，他透露在加拿大每年過年都會跟家人一起吃火鍋，全家都很喜歡這種圍爐的感覺。

因為擁有帥氣的外表，唐嘉壕吸引許多女性喜歡，不過對於談戀愛，唐嘉壕覺得自己沒有足夠時間陪伴對方，爸媽也沒有催婚，加上媽媽出家了，看到爸媽的情況、看到許多人的困難，他認為現在想盡量做可以幫助地球的事情，談戀愛結婚不是他現階段最重要的事情。

(中時 )