交通部15日晚間證實，傍晚收到捷運環狀線營前6項須改善的報告，原則上明天就會核准環狀線的營運，並回文新北市與台北市政府。新北市長侯友宜回應，因台北市長柯文哲出國訪問，通車典禮等柯文哲返台後共同決定。

交通部在1月5日完成新北捷運環狀線第一階段履勘，提出21項須改善事項，其中有6項是營運前須改善，並要求雙北市府確認完成改善並報交通部核准後，由雙北自行會商通車日。

中央社報導，交通部路政司長陳文瑞證實，15日傍晚收到環狀線改善完畢報告，已附上改善前後的情況及照片，並有履勘小組的土建、機電及營運3組組長簽名，原則上明天就會核准環狀線通車案並回文兩市政府。

新北市長侯友宜預定16日上午與新北市府捷運工程局，視察環狀線營運前改善狀況。侯友宜表示，因目前柯文哲人在國外，新北將利用核定通車與通車前，先行試乘，看還沒有沒有什麼需要更盡善盡美的地方，等台北市長柯文哲從國外訪問回台後，雙北再來敲定捷運環狀線的通車典禮時間。

(中時電子報)