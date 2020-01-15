國民黨下午中常會推舉出中常委林榮德代理黨主席，推翻黨中央提出由政策會執行長曾銘宗代理黨主席的規劃。雖然其間黨務系統與中常委曾有一番「諜對諜」，不過吳敦義仍完成請辭，而林榮德被推舉代理主席後，立即致電吳敦義請益，也打算慰留副秘書長、一級主管，請他們協助補選前黨務順利，吳也認同。

據指出，國民黨11日敗選後，吳敦義當晚宣布15日中常會將率一級主管「總辭」，被質疑要運作中常委「慰留」，引發8位中常委請辭抗議。其他中常委得知組發會今天擬同時提案「新任主席當選（3月7日）後再行交接」，認為將再重創黨及吳形象，串連18人今天中午先開便當會，推演讓吳在下午常會後「走人」。

由於黨中央昨晚決定改為吳率「選務相關」一級主管總辭後即走人，指派無關選務的政策會執行曾銘宗代理主席，18位中常委今午便當會，就有人質疑曾銘宗不具中常委身分，依黨章及人團法不得代理主席。

中常委為此找來考紀會主委魏平政確認後，當下決定總辭案通過後，要自行推舉代理主席，且代理主席不得參選下屆中常委、黨主席，也不得動用人事、財務權。

據悉，當時林榮德、蕭景田及呂學樟3人就表達代理意願，3人也闢室協調，但無人願退讓；後來3人在下午中常會中，由中常委無記名投票，推舉出林榮德代理黨主席。

與會人士透露，雖然今午邀約的中常委，都是先電話連繫，支持吳今天下午就要請辭走人的中常委，不過突然有兩位這幾天常跟在吳身邊或密切連繫的中常委，雖未受邀，卻一度跑來吃便當，聽大家意見，當時就有「諜對諜」的感覺。

而吳敦義及幕僚其實也知道曾銘宗因非中常委，代理黨主席恐有爭議，因此也早有腹案，必要時改讓曾銘宗代理秘書長，再以秘書長綜理黨務及辦補選。結果後來曾銘宗變成代理秘書長，中常委們又自行推舉林榮德代理黨主席；黨內隨即傳出林榮德與前立法院長王金平是多年摯友，因此還有已一段時間不曾出席的挺王中常委，今天特地來參加中常會；另有人指林榮德與柯建銘也是好友，對柯義氣相挺。

林榮德昨晚說，他已致電吳敦義請益，並打算邀副秘書長、一級主管在新主席產生前仍勉為留任，協助黨務運作及補選事宜，吳也相當認同。

對於與王金平、柯建銘是好友，林榮德爽快承認，並表示「朋友越多越好」，他從高中就是國民黨員，雖然第一次總統民選時在苗栗縣代表國民黨當選國代，此後自己不曾再參選公職，但已擔任三屆中常委，對國民黨有很深的期許，目前最要緊的，就是在這段期間辦好主席補選、中常委改選，會儘速請大家幫忙，做好代理主席的工作。

(中時 )