開心地跨完年後，接著就要迎接農曆春節啦！許多人會趁這時買刮刮樂試試手氣，就算沒中獎也會因期待及驚喜感到滿足，過年期間親朋好友聚在一起刮也增加了團聚的樂趣。台灣彩券於今天(16日)推出農曆春節假期前最後一波新春新品，發行多款以鼠年為主題的創意刮刮樂，總獎金超過56億元！

拚創意！「發紅包」可自由填空送出獨一無二的紅包 「金鼠獎」中獎率100%

刮刮樂玩法有趣、獎項豐富，一直以來就非常受到民眾喜愛，更是過年必辦的年貨之一。台彩這次推出的6款刮刮樂，包含「發紅包」、「金鼠獎」、「金麻將」、「金鼠報喜」、「好運鼠不完」、「鼠年行大運」。「發紅包」售價為200元，總中獎率達50.10%，最高獎金為10萬元有500個，採一套兩款的票面設計，更首度規畫創意填空區，兩款票面設計分別為「姐發的不是錢，是 _____」及「哥發的不是錢，是 _______」，空白區域可讓民眾自由填寫、發揮創意。想在過年送出獨一無二紅包的民眾千萬別錯過！

「發紅包」可發揮創意自由填空、想包出獨一無二的紅包就買這一款！圖/中時電子報

售價500元的「金鼠獎」中獎率可是100%，也就是凡購買此張刮刮樂的民眾都能中獎，更有10個頭獎300萬元，高達14次中獎機會！另一款新品為「金麻將」，售價300元，總中獎率為35.01%，有6個頭獎300萬元及超過10萬個1,500元(含)以上的獎項，非常適合喜愛麻將的朋友買來玩玩。售價200元的「金鼠報喜」票面有兩個超可愛的卡通版老鼠設計，總中獎率為35%、6個頭獎200萬元，以及超過23萬個1,000元(含)以上獎項。

「好運鼠不完」推出4款票面設計，可以讓人放在鼻子前借位拍照增加趣味！圖/中時電子報

超卡哇依刮刮樂！4種設計讓你變身可愛人氣鼠

「好運鼠不完」每張售價只要100元，最高獎金有30萬元、總中獎率33.19%，更有超過23萬個500元(含)以上的獎項。票面設計有4款，有咬著春聯的拜年鼠、吸著奶嘴的奶嘴鼠、逗趣的珍奶鼠以及活潑的K歌鼠，可以讓人放在鼻子前借位拍照，而且只要刮到一個老鼠符號即得該獎金，不僅玩法簡單趣味，也相當應景！「鼠年行大運」售價也是100元，有100個5萬元，總中獎率50.1%，平均買兩張就有一張會中獎，自己刮或送禮都很適合！

1/16發行的「發紅包」、「金鼠獎」、「金麻將」、「金鼠報喜」、「好運鼠不完」、「鼠年行大運」刮刮樂適合大家一起集氣中大獎！圖/中時電子報

台彩今年1月發行的刮刮樂，已有646個100萬元(含)以上的獎項。獎金非常豐富，機會不等人，趕快刮起來！你就是下一個幸運得主！

(中時電子報)