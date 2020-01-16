梅根溫哥華現身

就在93歲的女王同意放人後，梅根周二滿臉笑意，首度亮相。她離開溫哥華價值1,400萬美元（近4.2億台幣）的毫宅，身穿英國皇室御用，價值399美元（1.2萬台幣）的巴伯爾（Barbour）防水外套，足踏493.36美元（近1.5萬台幣）的法國駱駝牌（Le Chameau）長筒靴，造訪了位於加拿大最貧困社區之一的溫哥華市中心東區婦女中心（Downtown Eastside Women's Center）。

據《每日郵報》（DailyMail）報導，梅根先前就造訪過中心。她這次造訪是為了提供支援，並為工作人員打氣，令她們感到驚喜萬分。

在王室討論她與夫婿哈利未來的「峰會」中，她原本要打電話參加，但後來決定置身事外，讓哈利去和女王，公公查爾斯王儲，還有大伯威廉王子去敲定細節。

由於哈利趁峰會前，單獨和身為祖母的女王長談了兩個鐘頭，據說當爸爸查爾斯和哥哥威廉加入討論時，他們都很平靜。根據女王事後的聲明，兩人似乎有希望能繼續保有頭銜，也同時獲得自由。哈利成功處理完這次爭取私人空間的「半退」事宜後，本周稍後可望飛往加拿大和妻兒團聚。

Seems that Meghan is paying the paps to take pictures of her. Splashnews is the same agency that the Kardashians hire to pap them. https://t.co/nrzEuEZgcc — THE GOSSIP GIRL (@gossipgirl9283) January 14, 2020

薩塞克斯公爵夫婦擁有陣容堅強的法律和顧問團隊，如今他們正與王室進行頭銜、生活費，還有建立國際商業品牌等事宜繼續和王室協商。女王希望，這幾天內就能有初步結果。

不過，查爾斯希望，能對原本要求不能營利的皇家相關品牌嚴格設限，因此目前雙方仍在談判。

此外，哈利與梅根說，未來他們將尋求財務獨立，意味不再執行王室任務，不再領取英國政府為女王和王室履行公共職責所提供的「君主撥款」（Sovereign Grant）。他們在自己新設的薩塞克斯王室（SussexRoyal）網站上說，這筆錢只佔了他們收入的5%。

然而，他們也首度承認，其餘的95％都來自查爾斯王儲所繼承的康瓦爾公國（the Duchy of Cornwall）。這筆年收入約為230萬英鎊（近9,000萬台幣），而這是他們想要保留的。

從婚禮到裝修他們新婚時居住的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），查爾斯為寶貝小兒子哈利已經花了好一筆錢。如今房子才裝修完沒多久，夫妻倆又要在英國和北美兩地跑，意味房子多數時間會空著。查爾斯的一位朋友透露，王儲憂心忡忡，希望哈利能了解，他並沒有用不完的資源。

(中時電子報)